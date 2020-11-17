Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК

Через рішення Конституційного Суду ВАКС скасував вирок стосовно колишньої судді з Дніпропетровщини Надії Посунся, що не подала електронну декларацію.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд змушений був скасувати вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яку звинувачували в умисному неподанні е-декларацій. Це був перший вирок Антикорсуду в історії. На черзі ще чотири вже ухвалені вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані", - сказано в повідомленні ЦПК.

У Центрі протидії корупції обурені тим, що Верховна Рада не займається розв'язанням конституційної кризи.

"Не до цього нардепам. Зайняті карантином, підприємцями, виборами, але не визначальними для країни речами. На жаль", - зазначають в ЦПК.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року ВАКС визнав Надію Посунся винною в ненаданні декларацій про доходи і засудив її до сплати штрафу 51 тис. грн, а також заборонив їй упродовж року обіймати виборні посади.