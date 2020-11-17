Київ спростовує звинувачення Москви у спробах скасувати мінські угоди, - МЗС

Україна категорично спростовує озвучені офіційним представником Міністерства закордонних справ РФ звинувачення щодо спроб української сторони "дезавуювати мінські домовленості".

Про це йдеться в коментарі МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"17 листопада МЗС РФ оприлюднило коментар свого офіційного представника у зв'язку з нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі... Оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини та Франції тих зусиль, які докладає Україна на шляху до послідовного виконання мінських домовленостей, зокрема, рішень, досягнутих на рівні глав держав у "Нормандському форматі", викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики і маніпулятивних звинувачень", - сказано в коментарі МЗС України.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві підкреслюють, що заяви РФ не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації стосовно України і небажання російської сторони зробити кроки для полегшення гуманітарної ситуації і сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування.

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"МЗС України також категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони" дезавуювати Мінські домовленості". Проєкт Плану спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання мінських угод, який був підготовлений за ініціативою глави української делегації для участі в ТКГ Леоніда Кравчука, містить практичні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей і створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі, що повністю відповідає "Комплексу заходів із виконання мінських угод" 2015 року", - заявили в МЗС.

Крім того, Україна констатує, що незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування, а також є обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Україна, за активної ролі Німеччини і Франції у Нормандському форматі, і надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих у рамках "Нормандського формату" і ТКГ", - підсумували у відомстві.