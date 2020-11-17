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Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів

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Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів
Національна збірна України з футболу вже 18 листопада повернеться додому зі Швейцарії чартерним рейсом.

Про це повідомив прессекретар збірної Олександр Гливинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Футболісти повернуться чартерним рейсом. Швейцарська влада дозволила виїхати за умови, що спортсмени їхатимуть не громадським транспортом, а окремим", - сказав він.

При цьому Україна не зможе найближчими днями виставити проти Швейцарії іншу команду. Про це заявила Українська асоціація футболу, сказано на сайті УЄФА.

Питання про те, що робити далі з матчем, який не відбувся, передадуть на розгляд контрольно-дисциплінарного та етичного комітетів УЄФА.

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Не виключено, що збірній України буде зараховано технічну поразку. В такому випадку Україна вилетить у дивізіон Ліги націй, хоча зараз вона посідає в турнірній таблиці місце вище ніж Швейцарія.

Українська збірна не збирається миритися з можливою технічною поразкою і, якщо її буде зараховано, може подати скаргу, повідомляє видання Sport Arena.

Раніше стало відомо, що головний лікар міста Люцерн відправив усю збірну України з футболу на карантин після того, як позитивні тести на COVID-19 здали троє українських футболістів - Руслан Малиновський, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес.

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Топ коментарі

  • Алексей Хмара
    Это похоже будет веселый чемпионат, находят у кого Ковид и зачитывается поражение команды.
  • KosAn30 JT26
    а все єтот сраный рамос с его 2 незабитыми пенальти)(
  • Ned Stark
    Ну Україна не відмовлялася виходити на поле і формально мала право грати, бо здорових гравців було більше мінімально необхідних 13! Це швейцарці почали воду мутити, причому навіть не футболісти, а лікарі - збірна Швейцарії теж хотіла грати зараз (хоча б тому, що наша збірна ослаблена через епідемію).
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