Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".

Відповідне повідомлення пресслужба НАБУ розмістила на сторінці відомства в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування справи "Роттердам+" відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про його нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутність предмета спору", - сказано в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Після цього Центр протидії корупції повідомив, що, згідно з іншим вердиктом ВАКС, справа залишається відкритою.

"Антикорсуд не закрив провадження у "Роттердам+". Суд прийняв відмову від апеляційної скарги на рішення судді Широкої, яка не хотіла відновлювати справу "Роттердам+". Відмову Чумак подав через те, що вже є рішення іншого судді про відновлення справи. Тому сенсу в скарзі не було", - сказано в повідомленні ЦПК.



