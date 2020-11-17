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Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ

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Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ
Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".

Відповідне повідомлення пресслужба НАБУ розмістила на сторінці відомства в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування справи "Роттердам+" відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про його нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутність предмета спору", - сказано в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Після цього Центр протидії корупції повідомив, що, згідно з іншим вердиктом ВАКС, справа залишається відкритою.

"Антикорсуд не закрив провадження у "Роттердам+". Суд прийняв відмову від апеляційної скарги на рішення судді Широкої, яка не хотіла відновлювати справу "Роттердам+". Відмову Чумак подав через те, що вже є рішення іншого судді про відновлення справи. Тому сенсу в скарзі не було", - сказано в повідомленні ЦПК.

Розслідування справи Роттердам+ відновлено, - НАБУ 01
Розслідування справи Роттердам+ відновлено, - НАБУ 02

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    еманутым нет покоя. прощай мфв, ты был добр с нами...
  • oleg1966
    Расследование дела "Роттердам+" возобновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 777
  • alex bf2834f5
    зетвари ,вы там определитесь уже
    про решения КС уже и не вспоминают
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