Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на перемогу Майї Санду на виборах президента Молдови. За його словами, Київ готовий розпочати новий етап відносин із Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum".

За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови.

Водночас Кулеба додав, що Україна і зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) і в рамках ініціатив Європейського союзу і НАТО.

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