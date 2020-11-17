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Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС

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Україна готова до нового етапу відносин із Молдовою на чолі з новим президентом Санду, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на перемогу Майї Санду на виборах президента Молдови. За його словами, Київ готовий розпочати новий етап відносин із Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum".

За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови.

Водночас Кулеба додав, що Україна і зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) і в рамках ініціатив Європейського союзу і НАТО.

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Топ коментарі

  • Вова Зименский
    Нужно заканчивать все транши для приднестровья . Закрывать воздушное пространство над Украиной и Молдоврой и делать так называемую пмр -- Молдовой . Уже пора . ))
  • Vladimir Krutko
    Залишилось знести путінських посіпак на чолі з долдоном в парламенті та спрямуватися до ЕС та НАТО
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Майя в Гарварде училась, ей наверное будет скучно с нашим пианистом.
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