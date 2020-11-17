Туреччина направляє військовослужбовців в Азербайджан

Депутати парламенту Туреччини схвалили пропозицію президента країни Реджепа Таїпа Ердогана про відправку турецьких військових в Азербайджан.

Про це повідомляє турецьке агентство "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ.

Більшість депутатів підтримали проєкт указу за підписом турецького президента.

У документі йдеться про роботу Спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню в Нагірному Карабасі.

"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а за необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі у світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено у відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини", - сказано в тексті документа.

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Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії визначатимуться Адміністрацією президента Туреччини.

Термін дії місії визначено одним роком.