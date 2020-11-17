Румунія закликає НАТО збільшити присутність у Чорному морі через мілітаризацію РФ, - глава МЗС Ауреску

НАТО має збільшити свою присутність у Чорному морі, включаючи можливості з моніторингу та спостереження, оскільки Росія нарощує свої військові потужності в незаконно анексованому Криму та Чорноморському регіоні загалом.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все ще потрібно багато що зробити з метою забезпечення кращого стримування, і тому ми виступаємо за більшу присутність союзників на півдні східного флангу НАТО. Потрібен більший моніторинг та спостереження того, що відбувається на морі. Оскільки Росія нарощує свої військові потужності у Криму та Чорноморському регіоні загалом", - заявив він.

Окремо румунський міністр вказав на очікування того, що нова адміністрація президента США Джозефа Байдена приділятиме більшу увагу регіону та Росії.

"У мене є позитивні відчуття щодо цієї адміністрації. Я думаю, що увага, яка буде надаватися Росії та регіону, зростатиме", - сказав він у коментарі щодо очікувань від адміністрації Байдена.

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За словами Ауреску, Румунія завжди просувала питання Чорноморського регіону на порядку денному НАТО, і зараз Північноатлантичний альянс вже приділяє досить велику увагу Чорному морю, а розуміння важливості регіону для трансатлантичної безпеки зростає.

"Особливо після незаконної анексії Криму НАТО розвинув свою політику стримування та оборони у регіоні. Це – поступовий процес з реагування на загрозу, непровокативний, у якості самооборони і відповідно до міжнародного права", - заявив глава МЗС Румунії.

Він зазначив, що в НАТО було вжито низку заходів з метою стримування на суші, на воді та у повітрі, створивши таким чином "передову присутність". "Ми вдячні тим союзникам по НАТО, які прийшли і проявили солідарність у рамках політики стримування та оборони НАТО... Румунія віддана підтримці більшої присутності НАТО в регіоні", - заявив Ауреску.

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Крім того, очільник МЗС Румунії висловив сподівання щодо збільшення співпраці між НАТО та Україною, а також Грузією. За словами румунського міністра, допоки Україна та Грузія не мають Плану дій щодо членства у НАТО, слід використовувати величезний арсенал інструментів, наявний для співпраці. "Ми, як Румунія, повністю підтримуємо євроатлантичні устремління України та Грузії", - заявив він.