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Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін

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Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що навколо Нагірного Карабаху поки зберігається статус-кво, статус цих територій буде визначено в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Остаточний статус Карабаху не врегульовано, ми домовилися про те, що ми зберігаємо статус-кво, який існує на сьогодні, що буде далі - це треба вирішити в майбутньому, майбутнім керівникам, майбутнім учасникам цього процесу", - сказав Путін.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів

Читайте також: Російські "миротворці" привезли в Нагірний Карабах системи "Град", - Reuters. ФОТО

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Статус Нагорного Карабаха определила ООН, признав его территорией Азербайджана!
  • Грышка Распутный 2
    Казламордае, забейся в угол, твоё мнение тут никого не интересует...
  • Вова Зименский
    **** крыса ещё -таки пищит из норы .
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