Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорному морі, - Кулеба
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Україна вітатиме всі інструменти і формати посилення присутності НАТО в регіоні Чорного моря, які також включатимуть активне залучення України і Грузії.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції "Шлях до Варшавського форуму з безпеки" 17 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Кулеба також поінформував про загрози мілітаризації окупованого Криму і окремо звернув увагу на можливе розміщення Росією ядерної зброї на півострові.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив про початок будівництва двох військово-морських баз для ефективнішого захисту Чорноморського регіону. У Кремлі у відповідь заявили, що мають намір "проаналізувати" заяву президента Зеленського про нові бази ВМС України.