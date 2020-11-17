Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе

Відомого театрального режисера Романа Віктюка, який помер у Москві, поховають на батьківщині у Львові.

Про це повідомив пресаташе його театру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Вирішується питання про транспортування Романа Григоровича на батьківщину, до Львова. Поки невідомо, чи буде можливість залагодити питання про перетин кордону. Це завжди було його ще за життя бажання", - сказав пресаташе.

Він зазначив, що прощання з режисером відбудеться у Москві, а поховати його планують у Львові поруч із батьками.

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"Прощання буде. Важко сказати, в якому форматі, оскільки тіло Романа Григоровича ще в лікарні", - пояснив пресаташе.

Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки