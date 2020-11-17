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Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе

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Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе
Відомого театрального режисера Романа Віктюка, який помер у Москві, поховають на батьківщині у Львові.

Про це повідомив пресаташе його театру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Вирішується питання про транспортування Романа Григоровича на батьківщину, до Львова. Поки невідомо, чи буде можливість залагодити питання про перетин кордону. Це завжди було його ще за життя бажання", - сказав пресаташе.

Він зазначив, що прощання з режисером відбудеться у Москві, а поховати його планують у Львові поруч із батьками.

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"Прощання буде. Важко сказати, в якому форматі, оскільки тіло Романа Григоровича ще в лікарні", - пояснив пресаташе.

Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    "Він підтримував "Помаранчеву революцію" в Україні.
    Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

    У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"

    Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 4165
  • dtrscnij grsrt
    «2014 року, коментуючи російсько-українську війну на Донбасі, Роман Віктюк, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися, що відбувається, та рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій[8].
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Він вже тоді був людиною дуже похилого віку. Сім'ї в нього не було, там були друзі, нормальні сусіди ( про них він розказував в інтерв'ю Радіо Свободі, читайте нижче ), кидати все в такому віці дуже непросто.
    В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
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