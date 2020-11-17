В Італії - найвища з квітня добова смертність від COVID-19, помирає понад 700 осіб за день

В Італії за останню добу помер 731 пацієнт із коронавірусом. Це найбільша кількість померлих від початку квітня. Також за добу хворобу виявили у 32 191 особи.

Про це пише видання Corriere Della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Італії зросла до 1 238 072. Загальна кількість померлих від початку пандемії - до 46 464 осіб.

Водночас одужали від хвороби вже 457 798 осіб.

За минулу добу в Італії зробили 208 458 тестів на COVID-19, на 55 795 більше, ніж за попередню добу.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 - летальних, одужали вже понад 38,4 млн осіб.

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