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В Італії - найвища з квітня добова смертність від COVID-19, помирає понад 700 осіб за день

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В Італії - найвища з квітня добова смертність від COVID-19, помирає понад 700 осіб за день
В Італії за останню добу помер 731 пацієнт із коронавірусом. Це найбільша кількість померлих від початку квітня. Також за добу хворобу виявили у 32 191 особи.

Про це пише видання Corriere Della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Італії зросла до 1 238 072. Загальна кількість померлих від початку пандемії - до 46 464 осіб.

Водночас одужали від хвороби вже 457 798 осіб.

За минулу добу в Італії зробили 208 458 тестів на COVID-19, на 55 795 більше, ніж за попередню добу.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 17 листопада зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 332 328 - летальних, одужали вже понад 38,4 млн осіб.

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Топ коментарі

  • armamagedoniks
    Яркий пример заболевшая соседка.Сдала тест позитивный.Дома не сидит шляется без маски.
    Работает с людьми.Трудно даже представить сколько таких.Позавчера заехал в больницу передать документы.В приёмке человек 30 кашляют и друг возле друга.Без масок.В рентген кабинет в комнатку 4на 4 человек 15 стоит .Половина без масок и некоторые кашляют.Я просто плюнул на те документы ну вас нах.Сколько за день можно в такй обстановке подхватить и распространить по людях и семьях?Это КАТАСТРОФА !ЛЮДИ БАРАНЫ !
  • aquarius580 459c2008
    Без подробной раскладки умерших: по возрасту, по наличию хронических смертельных заболеваний - цифры бессмысленны. Умер "от ковида" или умер "с ковидом" - две большие разницы.
    В Австралии "о ковида" за всё время рапортовано 910 смертей; почти все - в домах престарелых, и небольшое число тяжелобольных людей.
  • 5 копійок
    ***** стало другим після Бога.
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