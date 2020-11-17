ЦВК назвала лідерів другого туру виборів мерів у чотирьох містах

Центрвиборчком оприлюднив результати повторного голосування з виборів міських голів, яке відбулося 15 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук ЦВК.

Зазначається, що в Краматорську 57,85% виборців (від загальної кількості громадян, які взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Олександра Гончаренка.

В Українці Олександр Туренко набрав 51,5% голосів. У Херсоні Ігоря Колихаєва підтримали 63,59% виборців, а в Кам'янці-Подільському Михайла Посітка - 58,33%.

"Луцьк, Суми, Одеса! Чекаємо інформацію від ТВК", - зазначили в Центрвиборчкомі.

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