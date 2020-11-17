Українська делегація в ТКГ відповіла Захаровій на звинувачення у зриві відкриття КПВВ у Золотому і Щасті: Окупанти вже тиждень блокують роботу

Російські окупанти вже сьому добу поспіль блокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі і не пропускають громадян через КПВВ.

Про це йдеться в заяві української делегації ТКГ у Facebook у відповідь на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що та у своїй реакції на заяви Франції та Німеччини звинуватила українську сторону в зриві відкриття нових КПВВ. Нібито в Щасті повинно було бути тільки автомобільне сполучення, а в Золотому не організовано підвіз автобусами в "сірій зоні".

Українська делегація в ТКГ нагадала, що о 08:00 10 листопада з підконтрольного українському уряду боку було одночасно відкрито сім КПВВ, які відтоді щодня працюють з 08:00 до 16:00. "Російські окупанти сьому добу поспіль не дають громадянам України з того боку лінії розмежування дозволу скористатися їхнім конституційним правом на свободу пересування", - сказано в заяві.

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У ній наголошується, що українська сторона не домовляється "...з Луганськом", тому що в Україні, як в унітарній державі, не існує законодавчих підстав і політичної практики домовлятися з обласними центрами країни про порядок переміщення територіями областей.

"Українська сторона, за посередництва ОБСЄ, веде переговори, зокрема, з приводу адміністративних і технічних аспектів перетину лінії розмежування з державою-окупантом, Російською Федерацією, яка протиправно утримує громадян України фактично в заручниках", - сказано в заяві.

Крім того, підкреслюється, що для громадян, які проживають на окупованих територіях, українська влада створила можливості отримати безпосередньо на КПВВ "Щастя" адміністративні послуги, соціальні виплати. "На жаль сім діб поспіль російська сторона не дозволяє скористатися цими можливостями українським громадянам", - сказано в заяві.

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Також наголошується, що 11 листопада українська делегація передала в ТКГ лист із пропозиціями вирішення технічних питань щодо організації автобусного руху через КПВВ, а "реакції російської сторони досі немає".

"Проведення до кінця цього року нової зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі", яка б підвела підсумки спроб виконати попередні домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року і під час якої було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід бачить українська делегація в ситуації, що склалася", - сказано в документі.

Нагадаємо, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини і Міністерство закордонних справ Франції зробили спільну заяву про завершення роботи над новими пунктами пропуску на лінії розмежування на Донбасі. "Ми закликаємо Росію і сепаратистів негайно відкрити всі існуючі пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Зараз тисячам людей, які відвідують лікарів, отримують пенсійні виплати або хочуть побачити своїх близьких, заборонені поїздки через лінію розмежування. Конфлікт не може і далі тривати за рахунок страждань населення, а протистояння не повинно поглиблюватися", - серед іншого говориться в ньому.