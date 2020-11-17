Директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через коронавірус

Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі розкритикував рішення скасувати поєдинок Ліги націй проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Twitter-акаунт збірної Швейцарії.

За словами Тамі, збірна Швейцарії була мотивована і прагнула завоювати право на збереження прописки в очному поєдинку з Україною на полі.

"Це ганьба. Ми були готові грати і врятувати місце в Лізі А на футбольному полі. Ми були мотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми також прийняли б перенесення зустрічі на завтра. Дуже хотіли, щоб рішення було на футбольному полі, а не за його межами. Але ми повинні прийняти тепер те, що є", - сказав Тамі.

Нагадаємо, що головний санлікар Люцерна скасував поєдинок Швейцарія - Україна.

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