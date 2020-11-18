Пентагон оголосив про скорочення військового контингенту в Афганістані та Іраку
З відповідною заявою виступив в.о. міністра оборони США Крістофер Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вже до 15 січня 2021 року чисельність наших сил в Афганістані становитиме 2500 військових, в Іраку - також 2500", - заявив Міллер.
Він наголосив, що це відбуватиметься відповідно до наказу президента США Дональда Трампа, його виборчих обіцянок, а також "згідно зі встановленими планами та стратегічними цілями".
Нині військовий контингент США в Афганістані налічує 4,5 тис. осіб, в Іраку – приблизно 3 тис.
Як відомо, минулого тижня в Пентагоні відбулася серія гучних відставок, у тому числі міністра оборони Марка Еспера, його заступників та керівників високої ланки.
Американські медіа пов’язали ці звільнення з намірами Трампа поспіхом вивести війська з Афганістану, проти чого виступало попереднє керівництво міністерства оборони США.