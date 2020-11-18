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До порядку денного Верхньої палати парламенту РФ знову внесено питання про використання російської армії за межами країни

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До порядку денного Верхньої палати парламенту РФ знову внесено питання про використання російської армії за межами країни
Рада Федерації в середу розгляне питання про використання Збройних Сил РФ за межами Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в порядку денному засідання на сайті Верхньої палати.

"Про використання Збройних Сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації. Вносять Комітет Ради Федерації з оборони та безпеки, Комітет Ради Федерації з міжнародних справ, Комітет Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва", - йдеться в порядку денному.

Питання буде розглянуто на самому початку пленарного засідання.

Доповідачами виступлять повноважний представник президента РФ в Раді Федерації Артур Муравйов, голова комітету з оборони і безпеки Віктор Бондарєв, глава комітету з міжнародних справ Костянтин Косачов, керівник комітету з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас.

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Топ коментарі

  • Утилизация ватников
    Воды захотелось? Пейте мочу, козлы.
  • молодой рабочий
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  • Jimmy Hill
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