COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн
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Станом на ранок 17 листопада у світі зареєстрували 546 662 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 502 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 55 943 189 випадків інфікування, з них 546 662 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 343 379 осіб, з них 10 502 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 38,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі.