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COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн

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COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн
Станом на ранок 17 листопада у світі зареєстрували 546 662 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 502 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 55 943 189 випадків інфікування, з них 546 662 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 343 379 осіб, з них 10 502 за минулу добу.

COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 38,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі.

COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн 02

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Топ коментарі

  • Меркава
    А с Монголии как-то и взять сейчас нечего.

    COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 миллионов - Цензор.НЕТ 9744
  • Меркава
    А во все остальное, значит, верится?
  • Коля Морозов 8ab0f315
    3 млн живе на території у 2,5 рази більше України, а столиця нагадує наш смт, так шо з них взяти
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