В Україні олігархи й далі телефонують народним депутатам і суддям, а союзники Росії сидять у Верховній Раді, - посольство США

Тимчасова повірена у справах Посольства США в Україні Крістіна Квін на форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", який розпочався 17 листопада в Києві за участю представників Кабміну, Офісу Президента, посольств і Верховної Ради, заявила про те, що в Україні "олігархи телефонують суддям", а "союзники Росії сидять у Верховній Раді".

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Крістіна Квін сказала таке.

"Зараз ми бачимо два важливі виклики щодо євроатлантичної інтеграції. Дуже важливо, щоб Україна їх реалізувала, в іншому разі вона не зможе показати досягнення в інтеграції.

Нині на багатьох фронтах Україна бореться з агресією Росії. Анексія Криму, конфлікт на Донбасі. Це зокрема і кібератаки, і дезінформація, яка поширюється з території РФ, а також через союзників Росії, які також сидять і у Верховній Раді України.

Також читайте: Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін

Аналогічно є внутрішні виклики щодо боротьби з корупцією. Важливо, щоб реалізація цих двох викликів відбувалася одночасно, і важливо протистояти дезінформації.

Президент Зеленський прийшов до влади з гаслом, що боротьба з корупцією стане сильнішою, уряд працюватиме краще, і українці відчують це на собі. І він досяг певного успіху: скасування депутатської недоторканності, банківська, земельна реформи. Але, як ми знаємо, коли реформа верховенства права посилилася проти привілеїв і грошей, особистої зацікавленості, то ця особиста зацікавленість почала чинити опір. Саме це ми бачимо сьогодні в Україні. Олігархи і далі телефонують народним депутатам і суддям та іншим, щоб підірвати порядок денний Президента і щоб система працювала на їхню користь.

Ми також бачимо, що є спроби з боку союзників РФ підірвати проєвропейський наратив і сформувати антизахідний наратив. Це робиться за допомогою медіахолдингів і соцмереж.

Також читайте: Вашингтон готовий до співпраці над створенням Кримської платформи, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

Зараз є голоси, які говорять про те, що ззовні намагаються управляти внутрішніми справами України. І цей наратив є нечесним, бо він перевертає все з ніг на голову. Західні партнери підтримують Україну і, зокрема, ті цілі, які стоять перед українським урядом та українськими громадянами. Це можна побачити з наших публічних заяв.

Насправді саме ці "особисті інтереси" прагнуть керувати Україною. Вони хочуть збагатитися і того, щоб спроби України в напрямку євроатлантичної інтеграції провалилися.

Щоб українські інституції були підзвітні українським громадянам, необхідно, щоб Генеральний прокурор працювала на благо українських громадян, а не приватних інтересів.

Також Зеленський оголосив про судову реформу. І якщо Україна реалізує її, то це її підніме до рівня європейських країн.

Адміністрація США і далі планує працювати з Президентом Зеленським у напрямку євроатлантичної інтеграції", - зазначила Крістіна Квін.

Читайте також: Єрмак на зустрічі з послами G7: Події в КС не відбулися без зовнішнього втручання

На цьому форумі також виступив представник Офісу Президента, який зазначив, що Президент Зеленський живе ідеєю втілити судову реформу.

Зі свого боку віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина наголосила, що загрози безвізу на цей момент немає, а Україна виконала вимоги ЄС на "тверду вісімку" за 12-бальною шкалою.

Утім, Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас не був настільки оптимістичний і назвав "склянку швидше наполовину повною". Він зазначив, що скоро ЄС опублікує щорічний звіт щодо впровадження Угоди про асоціацію з ЄС, який буде окреслювати прогрес, досягнутий Україною у впровадженні своїх зобов'язань.