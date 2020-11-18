Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі. ФОТО

Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі. Номінал монети - 10 гривень. Монета належить до серії "Збройні сили України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НБУ.

На аверсі монети вгорі зображено малий державний герб, напис Україна, емблема Держприкордонслужби, стилізовані гілки лавра і калини, а також логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

На реверсі розміщено напис Державна прикордонна служба, нанесено контури карти країни, символічний прикордонний стовп і "композиції, що символізують діяльність Держприкордонслужби в повітрі, на суші та на морі".

Монета виконана зі сплаву на основі цинку накладом мільйон штук.

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Вона буде запущена в обіг 19 листопада.