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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків

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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків
В Україні станом на ранок середи, 18 листопада, зафіксовано 12 496 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8096 осіб, померли 256 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Також за минулу добу COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 01

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 02госпіталізовано – 1 668 осіб;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 02летальних випадків – 256;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 02одужало – 8 096 осіб;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 02здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

Читайте: COVID-19: За добу у світі померла рекордна кількість людей - 10,5 тисячі. Загалом інфіковано 55,9 млн

За весь час пандемії в Україні COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 01

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 07захворіло – 570 153 особи;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 07одужало – 259 079 осіб;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 07летальних випадків – 10 112;

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 07проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях", - розповів Степанов.

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 11
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків 12

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 9645
  • Підлога Маккартні
    Я еще когда в новогоднюю ночь 2019 года как увидел на канале г+г, как из-за шторки выполз гнусавый гном и хриплым голосом сказал, шо идет в презеденты, то я сразу понял, что жди беды...
  • vitalmod
    А это стандартная тактика зеваты. Они постоянно ноют что все «одинаковые» и все бестолку, и всеравно ходят на выборы. Умышлено деморализуют проукраинских избирателей.
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