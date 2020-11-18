COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків

В Україні станом на ранок середи, 18 листопада, зафіксовано 12 496 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8096 осіб, померли 256 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 668 осіб;

летальних випадків – 256;

одужало – 8 096 осіб;

здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 570 153 особи;

одужало – 259 079 осіб;

летальних випадків – 10 112;

проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях", - розповів Степанов.







