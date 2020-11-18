COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 668 осіб;
летальних випадків – 256;
одужало – 8 096 осіб;
здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 570 153 особи;
одужало – 259 079 осіб;
летальних випадків – 10 112;
проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях", - розповів Степанов.