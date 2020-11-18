У Росії володимирський губернатор Сипягін пояснив рішення лікуватися в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону

У Росії губернатор Володимирської області пояснив рішення лікуватися від коронавірусу в приватній клініці в Москві турботою про жителів регіону.

Володимир Сипягін написав у соцмережах, що в місцевих лікарнях вільних місць небагато, і що є пацієнти в набагато важчому стані, ніж він, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

Телеканал РЕН ТВ стверджує, що в цій приватній клініці два тижні лікування коштуватимуть 700 тисяч рублів.

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Сипягін зазначив, що лікується в Москві за свій рахунок.