Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1213 випадків. Серед лідерів - Дніпропетровщина і Черкащина
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 18 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1213 осіб, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.
Загальна кількість інфікованих становить 53 855 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1013 осіб, за минулу добу - 23. Від початку епідемії одужали 19 556 пацієнтів.
Станом на 18 листопада кількість активних хворих у Києві становить 33 716 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 17 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1143 особи.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.
Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1023 особи. Загальна кількість інфікованих - 23 900. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 619 осіб, за минулу добу - 19. Від початку епідемії одужали 9855 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 13 771.
У Черкаській області на коронавірус захворіли 800 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 15 033 особи. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 149 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 7503 пацієнти. Кількість активних хворих на Черкащині - 7381 особа.