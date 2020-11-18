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Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки, - головний санлікар Ляшко

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Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки, - головний санлікар Ляшко
У МОЗ розповіли, від чого залежатиме ефективність карантину вихідного дня. Це буде залежати від дотримання санітарних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Локдаун на вікенд: що влада робитиме з карантином на вихідних".

За його словами, локдаун - ефективний метод протидії коронавірусу, тому що повністю розриває ланцюг передачі хвороби.

"Однак, за розрахунками Мінфіну і Мінекономіки, його запровадження в Україні може привести до краху економіки", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки повний локдаун у країні не вводитимуть. Зараз існує альтернатива.

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Зазначимо, в Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів і громадського транспорту.

Додамо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб. Найбільше випадків у Києві.

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Топ коментарі

  • Виктор Стеценко 216e0192
    Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5194
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5669
  • Чинганчгук
    это худшая власть - за всю историю Украины - а я думал ,хуже яныка не бывает - был не прав - пипец какой то
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