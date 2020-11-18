Запровадження локдауну в Україні може призвести до краху економіки, - головний санлікар Ляшко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Локдаун на вікенд: що влада робитиме з карантином на вихідних".
За його словами, локдаун - ефективний метод протидії коронавірусу, тому що повністю розриває ланцюг передачі хвороби.
"Однак, за розрахунками Мінфіну і Мінекономіки, його запровадження в Україні може привести до краху економіки", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки повний локдаун у країні не вводитимуть. Зараз існує альтернатива.
Зазначимо, в Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів і громадського транспорту.
Додамо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб. Найбільше випадків у Києві.