"Укроборонпром", який висмоктував кошти з ДП "Антонов" і не забезпечив замовників, не може визначати його стратегію", - Згурець

У питанні подальшої долі ДП "Антонов" Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України діє в межах урядової стратегії розвитку за участю всіх підприємств авіаційної галузі, а ДК "Укроборонпром" хоче прив’язати ДП "Антонов" до себе.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, коментуючи конфлікт між Міністерством з питань стратегічних галузей і ДК "Укроборонпром" за контроль над ДП "Антонов" , передає Цензор.НЕТ.

За словами експерта, ДК "Укроборонпром" не забезпечив головне національне авіаційне підприємство замовниками, натомість отримував доходи від нього, що стало одним з головних чинників реформування управління галуззю, які запровадив Кабмін.

"Рішення було перенесено на урядовий рівень, програма ухвалена з точки зору реалізації політики. "Укроборонпром" до цього рівня піднятися не міг, тому що його стеля – це просто управління підприємствами. І він не може визначати стратегію розвитку ДП "Антонов", тому що це завдання не ДП "Антонов" – взаємодія с потенційними замовниками. Допомога з боку концерну за весь час була майже нульова. Концерн висмоктував кошти, 10 чи 12 відсотків від доходу компанії на утримання управлінських структур "Укроборонпрому". З появою Мінстартегпрому було ухвалено рішення, що авіаційна галузь має бути утворена в окремий холдинг з більшою самостійністю. Мінстратегпром є прихильником того, щоб визначити стратегію розвитку, яка була прийнята Кабміном, визначити пріоритети фінансування і вже під це трансформувати структуру", - зазначив експерт.

За думкою Сергія Згурця, спроба створення "Укроборонпромом" Наглядової Ради у ДП "Антонов" є перевищенням повноважень і викликає обурення колективу ДП "Антонов", тому ще саме він має ініціювати зміни до статуту.

"Дії "Укроборонпрому" йшли з іншого боку: вони педалювали кальку про те, що у держпідприємствах мають бути створені Наглядові ради і почали зміну статуту ДП "Антонов". Що викликало здивування і роздратування колективу. Тому що саме колектив має ініціювати зміни до статуту і виробляти новий статут", - повідомив Сергій Згурець.

За думкою керівника Defense Express, головним залишається питання завантаження українських авіаційних підприємств.

"І для ДП "Антонов", і для "Укроборонпрому", і для Мінстартегпрому виклики однакові. Україна поки що замала для тих проєктів, які розробляє ДП "Антонов". Немає коштів, щоб забезпечити серійне виготовлення хоча б певної кількості літаків. Були певні сподівання на закупівлю трьох Ан-178 в рамках держгарантій, які, сподіваюсь, можуть бути підписані до кінця року. Якщо ні, то ситуація на ДП "Антонов" буде залишатися складною, незалежно від того, хто буде визнаний "царем гори" в цих баталіях", - зазначив експерт.

Як стало відомо минулого тижня, Кабмін в найближчій перспективі має прийняти рішення про передачу Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості від концерну "Укроборонпром" низку заводів і конструкторських бюро: "Антонов", "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" (ХДАВП), "Завод 410 ЦА", "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро" Прогрес "ім. Івченка", "Харківський машинобудівний завод "ФЕД"" і "Харківське агрегатне конструкторське бюро".

Напередодні члени асоціації "Укравіапром" разом з представниками Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості й профспілки авіабудівників закликали підпорядкувати державне підприємство "Антонов" та інші підприємства галузі авіабудування Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, забравши їх в "Укроборонпрому". Також минулого тижня стало відомо, що ДК "Укроборонпром" намагається терміново змінити форму управління та створити наглядову раду в ДП "Антонов" і не допустити його передачі Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.