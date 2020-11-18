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Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук

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Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук
У фракції "Слуга народу" пояснили, чому не голосували за скасування карантину вихідного дня. У партії не бачать юридичного сенсу в постанові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, скасування карантину - прерогатива уряду.

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. ​​Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами і протоколами", - сказала вона.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію їхніх втрат.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.

Читайте: В СН не обговорювали підтримку постанови Ради про скасування карантину вихідного дня: це буде вільне голосування, - нардеп Кравчук

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Президент -Зеленский
    Парламентское монобольшинство - Зеленского
    Кабинет Министров - Зеленского
    Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
  • Ан Мур
    а ніби уряд України не підконтрольний Верховній Раді, коаліції... як прописано в Конституції...

    Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
    Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
    73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
  • Oljik
    Зеленський по своїй суті - понос.
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