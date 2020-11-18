Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
За її словами, скасування карантину - прерогатива уряду.
"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами і протоколами", - сказала вона.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію їхніх втрат.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.