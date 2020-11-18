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На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко

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На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко
Заява президента про можливість піти на розпуск парламенту говорить про його стурбованість ситуацією навколо Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"На сьогодні немає конституційних підстав для розпуску. І ми про це говоримо постійно. Я не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради", - сказав Корнієнко відповідаючи на запитання, чи піде президент України Володимир Зеленський на розпуск Верховної Ради, якщо вона не підтримає його законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Нардеп вважає, що заява президента про можливість піти на розпуск парламенту говорить про його стурбованість, що з одного боку "суд ухвалює не дуже корисні рішення для країни", а з іншого боку - "і депутати поводяться не зовсім зрозуміло".

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За словами Корнієнка, частина народних депутатів "прямо підтримує ці рішення КСУ, частина - підтримує завуальовано".

"Тобто, це скоріше такий сигнал - задумаймося про проблему, почнімо дискусію. Вона і починалася", - підкреслив Корнієнко.

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    А в 2019-м была? Ну да, ну да... Это же ДРУГОЕ было!!!
    На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4565
  • Vladimir Krutko
    Следующий транш МВФ только через перевыборы - парламентские и президентские, полный снос и демонтаж балагана клованов квнщиков.
  • Serhii 3ed11e2e
    Если я говорю ,что Зюзик-дебил,то я имею в виду,что Зюзик-дебил,а не выражаю обеспокоенность,что,возможно Зюзик не сильно то и умный.А что имел ввиду Зюзик,говоря,что распустит Верховну Раду и под какой наркотой он это выдал.....
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