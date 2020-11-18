"Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість", - "слуга народу" Корнієнко

Поки існує монобільшість у Верховній Раді, жодних коаліційних переговорів відбуватися не може.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість - фракція з правом коаліції", - зазначив Корнієнко.

Заступник голови фракції нагадав, що у фракції як і раніше 246 осіб.

"Попри всі наші політичні протиріччя і сварки до хрипоти на токшоу в телевізійних ефірах, ми можемо все-таки знаходити спільні точки під час ухвалення важливих для країни рішень. У відповідальні моменти можемо об'єднуватися і разом йти далі", - зазначив Корнієнко.

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