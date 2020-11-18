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Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП

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Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП
У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомила патрульна поліція столиці.

"Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без постраждалих", - розповіли в патрульній поліції.

Найбільше аварій зафіксували в Оболонському районі столиці - 10, а найменше в Подільському - 1.

В патрульній поліції закликали всіх учасників дорожнього руху враховувати погодні умови і не порушувати ПДР.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Дело не во влажности и морозце, а в пустой голове.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Мені ось цікаво, а в нашій країні хоч сонце без Петра сходить? Бо Ви свого кумира вже тулите де треба і не треба.
  • Лысый коротышка
    Певен, що половина ще на літній гумі, а половина нездатна швидко зрозуміти, що вже не літо. Вже давно вночі мінус. Я ще півтора тижні назад гуму поміняв.
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