Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП
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У Києві за ніч правоохоронці зафіксували майже 50 ДТП через перший сніг у цьому сезоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це повідомила патрульна поліція столиці.
"Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без постраждалих", - розповіли в патрульній поліції.
Найбільше аварій зафіксували в Оболонському районі столиці - 10, а найменше в Подільському - 1.
В патрульній поліції закликали всіх учасників дорожнього руху враховувати погодні умови і не порушувати ПДР.