У МВС за добу 397 випадків COVID-19, один правоохоронець помер від ускладнень
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За добу зареєстровано 397 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників МВС, один правоохоронець помер від ускладнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області (+38), в Запорізькій області (+27) та в Києві (+47). З початку пандемії на коронавірус захворіли 18 740 співробітників МВС, одужали - 17 782, померли - 55.