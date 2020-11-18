Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивною телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським увечері 17 листопада, проте наголосила на необхідності досягти повного взаєморозуміння у кроках для подальшої співпраці за поточною програмою stand-by.

"Конструктивний дзвінок з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку і зусилля щодо боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", - заявила вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зі свого боку Офіс Президента України за підсумками розмови повідомив, що сторони "тісно працюють, щоб якомога швидше прийняти місію" Фонду, яка б провела перший перегляд програми і могла б рекомендувати виділення другого її траншу. За словами Зеленського, на сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконано.

Читайте також: Зеленський провів переговори з главою Фонду Георгієвою: Усі умови для перегляду співпраці з МВФ виконано

Минулого тижня глава Національного банку України Кирило Шевченко за підсумками візиту до Вашингтона припустив імовірність приїзду місії МВФ у країну до кінця 2020 року. "Щоб з'явилися дати, потрібно досягти прогресу у всіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, і ми по обидва боки почнемо за ними рухатися, то я в цьому питанні є оптимістом: Україна має всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - сказав він "Голосу Америки".

За словами Шевченка, в порядку денному переговорів з МВФ стоять три питання: рішення Конституційного Суду та антикорупційної діяльності в Україні, проєкт держбюджету на 2021 рік і робота самого НБУ. Глава центрального банку зазначив, що найбільшу стурбованість викликало рішення КС.

МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку та EUR600 млн від ЄС.