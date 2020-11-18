Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках
"Конструктивний дзвінок з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку і зусилля щодо боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", - заявила вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зі свого боку Офіс Президента України за підсумками розмови повідомив, що сторони "тісно працюють, щоб якомога швидше прийняти місію" Фонду, яка б провела перший перегляд програми і могла б рекомендувати виділення другого її траншу. За словами Зеленського, на сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконано.
Минулого тижня глава Національного банку України Кирило Шевченко за підсумками візиту до Вашингтона припустив імовірність приїзду місії МВФ у країну до кінця 2020 року. "Щоб з'явилися дати, потрібно досягти прогресу у всіх блоках питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, і ми по обидва боки почнемо за ними рухатися, то я в цьому питанні є оптимістом: Україна має всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - сказав він "Голосу Америки".
За словами Шевченка, в порядку денному переговорів з МВФ стоять три питання: рішення Конституційного Суду та антикорупційної діяльності в Україні, проєкт держбюджету на 2021 рік і робота самого НБУ. Глава центрального банку зазначив, що найбільшу стурбованість викликало рішення КС.
МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.
До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку та EUR600 млн від ЄС.