Рада не йтиме на карантин, - "слуга народу" Корнієнко
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Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада на карантин не піде.
Про це сказав Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" передає Цензор.НЕТ.
"Рада не може піти на карантин. Це такий орган, який повинен працювати постійно. У нас є досвід цієї весни, коли ми трохи міняли календарний план і працювали у форматі позачергових засідань", - сказав Корнієнко.
За його словами, поки триває бюджетний процес, і існують інші завдання, що вимагають термінового вирішення, парламент буде працювати в форматі комітетів, позачергових засідань, календарного плану сесії.
Він також розповів, що секретаріати комітетів йдуть негайно на самоізоляцію, якщо є хворі.
Корнієнко зазначив, що у Верховній Раді проводяться всі протиепідемічні заходи, під час кожної перерви пленарного засідання зал кварцують, усе дезінфікують.