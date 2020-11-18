Рада не йтиме на карантин, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада на карантин не піде.

Про це сказав Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" передає Цензор.НЕТ.

"Рада не може піти на карантин. Це такий орган, який повинен працювати постійно. У нас є досвід цієї весни, коли ми трохи міняли календарний план і працювали у форматі позачергових засідань", - сказав Корнієнко.

За його словами, поки триває бюджетний процес, і існують інші завдання, що вимагають термінового вирішення, парламент буде працювати в форматі комітетів, позачергових засідань, календарного плану сесії.

Він також розповів, що секретаріати комітетів йдуть негайно на самоізоляцію, якщо є хворі.

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Корнієнко зазначив, що у Верховній Раді проводяться всі протиепідемічні заходи, під час кожної перерви пленарного засідання зал кварцують, усе дезінфікують.