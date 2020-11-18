В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков

Глава Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Олександр Кубраков заявив, що в його відомстві відсутня системна, централізована корупція.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Підбиваючи підсумки роботи в 2020 році, Кубраков зазначив, що "вперше" старі схеми "не спрацювали".

"Раніше будь-який підрядник міг домовитися із замовником робіт і виграти тендер, просто тому, що він "свій". У 2020 році з’явилася Методологія закупівель у дорожній галузі, створена за прикладом тендерів Світового банку, ЄІБ та ЄБРР. Методологію розробила робоча група при Мінекономрозвитку за участю громадських організацій, держави та бізнесу", - написав глава "Укравтодору".

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Кубраков також наголосив, що в "Укравтодорі" "немає системної, централізованої корупції".

"Ми впроваджуємо антикорупційні запобіжники там, де бачимо ризики, та ми маємо вдосконалювати свою антикорупційну політику. Коли ми бачимо ознаки корупційних зловживань – повідомляємо правоохоронців, ініціюємо звільнення", - зазначив глава "Укравтодору".

За словами Кубракова, у 2020 році на об'єкти "Укравтодору" вперше були залучені компанії незалежного технагляду.

"Раніше якість робіт контролювала або сама служба доріг, або ДП Дор’якість. У цьому році нам вдалося залучити на ключові об’єкти Великого будівництва компанії з Австрії, Франції, Польщі, Туреччини. Кожен третій кілометр доріг має незалежний контроль, та ця цифра має зрости у наступному році", - зазначив чиновник.

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"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчаться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття", - підсумував Кубраков.

Раніше ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "Коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".





