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Радфед Росії дозволила Путіну відправити в Нагірний Карабах "миротворців", які і так там уже перебувають

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Радфед Росії дозволила Путіну відправити в Нагірний Карабах "миротворців", які і так там уже перебувають
Верхня палата парламенту Російської Федерації дала президенту РФ Володимиру Путіну дозвіл розмістити в Нагірному Карабасі "миротворців" з озброєнням і спецтехнікою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Згідно з Конституцією РФ, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації, однак російські "миротворці" і так вже перебувають у Нагірному Карабасі.

Голова комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас пояснив, що Володимир Путін нібито мав право оперативно ввести військовослужбовців у Карабах без згоди Ради Федерації "через те, що там загинули росіяни".

Мандат російських військ у Нагірному Карабасі розрахований на п'ять років з можливістю продовження терміну.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Хороший российский миротворец - дохлый российский миротворец
    СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 6722
  • violator
    У Нагірному Карабасі група вірмен обстріляла російських військових.
    Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
    Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
  • ХОРТ
    Будь яка війна завжди смердить кацапськими онучами.
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