Радфед Росії дозволила Путіну відправити в Нагірний Карабах "миротворців", які і так там уже перебувають

Верхня палата парламенту Російської Федерації дала президенту РФ Володимиру Путіну дозвіл розмістити в Нагірному Карабасі "миротворців" з озброєнням і спецтехнікою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Згідно з Конституцією РФ, питання про введення воєнного контингенту вирішується Радою Федерації, однак російські "миротворці" і так вже перебувають у Нагірному Карабасі.

Голова комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас пояснив, що Володимир Путін нібито мав право оперативно ввести військовослужбовців у Карабах без згоди Ради Федерації "через те, що там загинули росіяни".

Мандат російських військ у Нагірному Карабасі розрахований на п'ять років з можливістю продовження терміну.

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