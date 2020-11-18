У Раді створено робгрупу, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти щодо КС і е-декларування, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ

У Верховній Раді створено робочу групу, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України, повідомила заступниця глави комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Розпорядженням заступника голови Верховної Ради (в.о. голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. - Ред.) створена робоча група з представників депутатських фракцій (груп), яка до 1 грудня 2020 року має розробити узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються електронного декларування та організації діяльності Конституційного суду", - написала Совгиря на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опублікованою скринкопією розпорядження, до складу робочої групи увійшли: глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (глава робгрупи), Ольга Совгиря (заступниця), глава комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, голова парламентської фракції "Слуга народу "Давид Арахамія, нардеп з фракції "Батьківщина" Сергій Власенко, нардеп "ЄС" Руслан Князевич, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики ("Голос") Ярослав Юрчишин, нардепка з фракції "Опозиційна платформа за життя" Антоніна Славицька, нардеп від групи "Довіра" Микола Бабенко та нардеп від групи "За майбутнє" Тарас Батенко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.