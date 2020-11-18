У Раді створено робгрупу, яка до 1 грудня має розробити законопроєкти щодо КС і е-декларування, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ
"Розпорядженням заступника голови Верховної Ради (в.о. голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. - Ред.) створена робоча група з представників депутатських фракцій (груп), яка до 1 грудня 2020 року має розробити узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються електронного декларування та організації діяльності Конституційного суду", - написала Совгиря на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опублікованою скринкопією розпорядження, до складу робочої групи увійшли: глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (глава робгрупи), Ольга Совгиря (заступниця), глава комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, голова парламентської фракції "Слуга народу "Давид Арахамія, нардеп з фракції "Батьківщина" Сергій Власенко, нардеп "ЄС" Руслан Князевич, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики ("Голос") Ярослав Юрчишин, нардепка з фракції "Опозиційна платформа за життя" Антоніна Славицька, нардеп від групи "Довіра" Микола Бабенко та нардеп від групи "За майбутнє" Тарас Батенко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.