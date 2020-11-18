Частина депутатів хочуть відправити "слугу народу" Гетманцева у відставку з поста голови комітету

У Раді зареєстровано постанову про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики депутата СН Данила Гетманцева "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт парламенту.

Текст постанови ще не опубліковано.

Авторами документа є депутати "За майбутнє", "Довіри", "ЄС".

Сам Гетманцев вважає, що його хочуть відправити у відставку через те, що він категорично не підтримує проєкт закону про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Про це політик заявив у коментарі "НВ".

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"На вчорашньому засіданні комітету ми розглядали законопроєкт № 3656 про зменшення ставки ПДВ для аграріїв. Він надає пільги по ПДВ в розмірі 14%, хоча ПДВ для всіх — 20%. Ми виступили категорично проти. На жаль, в них було більше голосів на комітеті, вони провели законопроєкт і винесли до зали. У нас голосів не вистачило, я виступив категорично проти", — розповів Гетманцев.

Він заявив, що проєкт постанови про відставку не відповідає регламенту Ради, тому що його потрібно подавати за погодженням з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим або лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

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"До того ж постанову може подавати тільки голова Верховної Ради або комітет - такої постанови ні від комітету, ні від глави ВР не було. Це ініціатива окремих депутатів", - наголосив Гетманцев.