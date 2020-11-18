За тиждень від COVID-19 у світі померло 60 тисяч осіб: половина з них припадає на Європу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я за минулий тиждень зафіксувала 60 тисяч нових жертв COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

За даними Організації, у період з 8 по 15 листопада у всьому світі зафіксовано майже 4 мільйони нових хворих і 60 тисяч смертей.

За даними ВООЗ, на Європу припадає найбільше нових випадків зараження - понад 1,84 мільйона, що становить 46% від загальної кількості, і смертей - понад 29 тисяч, або 49%.

У Північній і Південній Америці кількість хворих за тиждень становить 36% від загальної кількості, тобто на 1,45 млн, в Південно-Східній Азії - на 373 тис. (9%), в Східному Середземномор'ї - на 238,3 тис. ( 6%), Африці - на 40,9 тис. (1%), в західній частині Тихого океану - на 32,9 тис. (1%).

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