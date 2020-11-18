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Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт

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Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт
Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг знищить промисловість і малий та середній бізнес.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.

"НКРЕКП невтомно йде до своєї цілі. Вслід за фактичним доведенням до банкрутства енергоринку "регулятор" підібрався до основи бюджету України – бізнес, промисловість. Давню ідею НКРЕКП щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" буде реалізовано у 2021 році", - написав Корольчук.

Він нагадав, що поточного року НКРЕКП вже піднімав тариф на передачу струму в липні з 155 до 240 грн/МВт, або на 54%, а з 1 грудня планує підвищити його ще на 30%. Таким чином, за словами експерта, впродовж року тариф на передачу електроенергії зросте більш ніж удвічі.

Корольчук також наголосив: від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення, адже збільшені витрати на струм підприємці заклали у ціну своєї продукції та послуг.

"Населення вже скоро як пів року по повній програмі оплачує тариф на передачу, який усі підприємства "зашивають" у свої затрати. Благодійністю ніхто не займатися не буде. Проте, для населення звичайно винен "пересічний" власник кафе, бо підняв ціну на шаурму, а не далекий і таємничий НКРЕКП", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30%, до 312,76 грн/МВт-год.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття, падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А ещё вчера, депутаты от партейки фиглра "Слуга народа" приняли закон о списании И.В. коломойскому 9 миллиардов долга перед бюджетом Украины. ЗеДолбоДятлы, вы только вдумайтесь, пр и диффиците бюджета в 300 миллиардов, ваши избранники прощают олигарху долги перед бюджетом. А с вам долги за газ, элэнергию и отопление сдерут, как с барана шкуру. Впрочем, почему КАК?
  • Maksim Perepelitca
    Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7310.
  • Старый зольдат
    Документы в студию, плиз, о том, что лично Порох списывал ахмеке долги. ну и фирточке то же. После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 4373
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