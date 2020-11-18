Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова сподівається на справедливі вироки вже цього року

У Переяслав-Хмельницькому райсуді почалося засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"У Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді щойно розпочалось чергове засідання, де будуть досліджуватись письмові докази. Дякувати суддям, слухання у цій резонансній справі призначені на три дні поспіль", - йдеться в повідомленні.

"Справа про загибель 5-річного малюка від кулі під час поліцейських розваг зі зброєю скоро рік, як пішла до суду. За цей час вже відбулося 18 засідань, де були розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиці та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів та додатки, висновки судових експертиз", - додала генпрокурор.

За словами Венедіктової, ще на посаді в.о. директора ДБР вона зустрічалася з бабусею Кирила. А вже в Офісі Генпрокурора тримає на контролі публічне звинувачення у цій справі.

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"Обвинувачений у вбивстві через необережність колишній поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави. Строк дії запобіжного заходу востаннє продовжено на 60 діб ухвалою суду від 16 жовтня 2020 року. Інспектор та цивільний, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, були звільнені з-під варти після внесення застави з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній перебуває під наглядом матері. Ми сподіваємось, що пандемія та інші обставини не завадять вже цього року ухвалити справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі", - підсумувала генпрокурор.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Пізніше статтю перекваліфікували на тяжчу.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

2 травня 2020 року два підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.