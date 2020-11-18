У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що передбачених у бюджеті на 2021 рік на медицину грошей не вистачить на підвищення зарплат лікарям, і просить збільшити витрати.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тих коштів, які закладені в першому читанні на медицину, з огляду на наші розрахунки, їх недостатньо. Ми сподіваємося, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні поправки, які дозволять профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Це наша життєва необхідність. Ми вже цього року побачили, що таке недофінансування медицини", - сказав Степанов.

Міністр додав, що готовий відзвітувати "за кожну запитувану гривню".

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Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада проголосувала за проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні. На сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень - 4,2% ВВП. Степанов тоді заявляв, що на медицину мають виділити майже вдвічі більше коштів - 296 млрд гривень.