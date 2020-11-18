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Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер

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Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер
Громадяни України не зобов'язані проходити тест на коронавірус для того, щоб повернутися на Батьківщину.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"Є цікаві звернення щодо питань діагностики, коли наших громадян, які повертаються з-за кордону, - з робочих відряджень, відпочинку - змушують проходити платний тест в аеропорту. Зокрема, був такий випадок з моряками в одному з аеропортів. Я хочу передати привіт в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов'язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний застосунок, і вони в стандартному режимі можуть здати тести, і будуть зняті із самоізоляції", - наголосив заступник голови МОЗ

За словами Кучера, якщо такі випадки будуть фіксуватися в подальшому, то можна припустити, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Конечно не должны, ведь усі ми презеденти і це істи на!!!
    Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1689
  • Підлога Маккартні
    то приложение дия до одного места) Даже если б оно геолокацию мусорам отправляло в систему, то мобилу можно просто оставить дома и идти по делам. єто первое
    Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
    Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!
  • Веретено
    ну і шо треба у такому випадку робити? недодєлана стаття!
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