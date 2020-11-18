Понад 140 письменників Білорусі закликають Лукашенка припинити репресії

Понад 140 білоруських письменників, серед яких Світлана Алексієвич, Володимир Орлов та Володимир Некляєв, закликають "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, припинити репресії.

Відкритий лист літераторів опубліковано на сайті Спілки білоруських письменників, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держава ігнорує основні права людини. Проти винних у вбивствах і заподіянні каліцтв не було порушено кримінальних справ. Дозволені побиття зв'язаних затриманих, що заборонено міжнародною правовою практикою навіть стосовно військовополонених", - стверджують автори послання.

Письменники наголошують, що ескалація насильства, безкарність, позбавлення білорусів основних конституційних прав призводять до глибокої тривалої національної кризи в усіх сферах суспільного життя: економічного дефолту, міжнародної ізоляції, падіння Білорусі на дно цивілізаційного рейтингу.

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"Ми ... звертаємося до влади, керівників державних структур, чиновників, що зберегли здоровий глузд з вимогою: ... негайно припиніть масові репресії, знущання над людьми, які хочуть змін, визнайте свою поразку і прийміть волю народу!" - йдеться в листі.