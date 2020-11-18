Посольство США в Україні запустило дворічну програму на $2 млн для згуртування переселенців
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Посольство США в Україні запустило дворічну програму на 2 мільйони доларів, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні у Twitter.
Програма була запущена у співпраці з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) - міжнародна організація, яка займається проблемами освіти і розвитку. На програму, яка, як передбачається, діятиме 2 роки, планується виділити 2 млн доларів.
"Це згуртує внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також підвищить стійкість суспільства перед обличчям агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору переселенців.