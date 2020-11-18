Новини • Агресія Росії проти України

Посольство США в Україні запустило дворічну програму на $2 млн для згуртування переселенців

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Посольство США в Україні запустило дворічну програму на 2 мільйони доларів, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні у Twitter.

Програма була запущена у співпраці з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) - міжнародна організація, яка займається проблемами освіти і розвитку. На програму, яка, як передбачається, діятиме 2 роки, планується виділити 2 млн доларів.

"Це згуртує внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також підвищить стійкість суспільства перед обличчям агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше за шість років війни внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах, – Резніков

Нагадаємо, 27 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору переселенців.

Посольство США в Україні запустило дворічну програму на $2 млн для згуртування переселенців 01

Топ коментарі

  • Алекс S. Pоман
    так и хочется сказать словами классика: В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками...
  • Привет
    Что означает "сплотить"??
  • Gregory Mihelson
    Это что бы никто не понял куда 2млн делись.
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