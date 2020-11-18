Лікарняні ліжка для пацієнтів із COVID-19 у Києві заповнені на 52%, - Кличко

Заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус у комунальних медзакладах столиці, становить 52%. Загалом місто підготувало вже понад 4,5 тис. ліжок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На жаль, як бачимо, збільшується в столиці і кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий", - повідомив Кличко.

"Як я говорив раніше, на сьогодні місто підготувало понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок у столиці – майже 52%", - додав мер Києва.

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