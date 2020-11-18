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Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова

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Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова
За її словами, в лікарні інфікованим коронавірусом лише на 15 хвилин дають кисневі концентратори, бо їх бракує. А в одній з районних лікарень інфікований чоловік, який віддав свої хвилини на концентраторі синові, помер.

Про це повідомила волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

"У районному центрі батько і син потрапили до лікарні. І ті ж 15 хвилин на добу їм давали кисень. Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню чи вже ні", - написала Ярова.

Вона зазначила, що 15 хвилин кисню для людини, яка постійно задихається, дуже мало.

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"Хто не пережив ознаки задишки під час коронавірусу, не зрозуміє. У мене був концентратор, але на підкірці все одно цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла говорити. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і їй 15 хвилин дають подихати киснем", - розповіла волонтерка

Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А зеленскому если поплохеет с ермаком в феофании будут кислород круглосуточно поставлять в любое время. Всетаки слуги должны жить лучше своих хоязев Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 6143
  • Шура Семенец
    Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 3542
  • Vadym Tsyrkalyuk
    позор, пилить деньги на асфальте своими фирмочками, когда больницам не хватает
    и даже закупку организовать эффективно не могут турборежимщики...
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