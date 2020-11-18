За два тижні роботи контакт-центр МОЗ отримав 37 тис. дзвінків: запитують про сімейних лікарів та діагностику
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер під час брифінгу.
"За два тижні роботи операторів ми зрозуміли, що щодня необхідно покращувати роботу, змінювати алгоритми, стежити за якістю відповідей та консультувати так само наших операторів щодо новин, які щодня з'являються у нашій сфері", - зазначив заступник міністра.
За його словами, до роботи в контакт-центрі залучено близько 150 операторів. Вони пройшли спеціалізоване навчання за методом роботи, реєстрації звернень та надання вичерпних відповідей громадянам.
Зазначено, що найчастіше на гарячу лінію звертаються з приводу:
- комунікації з сімейними лікарями і підписання декларації,
- діагностики і направлення на неї,
- результатів тестування,
- амбулаторного лікування,
- безкоштовних ліків і тестування,
- порядку самоізоляції і подорожей за кордон.
За словами Кучера, найбільше звернень на гарячу лінію зафіксовано в Київській області - 18%, Києві - 14%, Дніпропетровській області - 9,6%, Харківській області - 6% і Черкаській області - 5,3%.
Нагадаємо, станом на 11 листопада в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про 27 тисяч дзвінків на гарячу лінію міністерства.