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Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ. ІНФОГРАФІКА

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Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ. ІНФОГРАФІКА
У 2019 році проти України було подано 8850 позовів, в 2020-му цей показник зріс до 10 100.

Україна на третьому місці в списку країн Європи, проти яких найчастіше подаються скарги до Європейського суду з прав людини. Лідером "рейтингу" є Росія, на другому місці - Туреччина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Станом на 30 жовтня 2020 року, проти України було подано 10 100 скарг - це 16,5% від загальної кількості позовів проти держав.

Зараз у провадженні ЄСПЛ перебуває 14 050 скарг (22,9%) проти РФ. На Туреччину скаржаться майже так само, як і на Україну - 10 150 позовів (16,6%).

На четвертому і п'ятому місці в списку - країни Європейського союзу: Румунія - 8000 (13,1%), Італія - ​​3400 (5,6%).

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У 2019 Україна також посідала третє місце зі списку країн, на які найчастіше скаржаться в ЄСПЛ. Однак кількість позовів було менше - 8850.

Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ 01

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А что это зебилы жалуются на Украину? Епихва бедности ж закончилась и права людей не нарушаются, Денис Бенедиктов подтвердит Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 9642
  • VOLVO XC 70
    скажу дальше и больше в абсолютном первенстве порядка 78% исков в ЕСПЧ к Украине это Кырымчане причем татары также порядка 1500 исков..дай те землю... они разделились пошли и в Россию и к Украине порядка 4000 ОРЛДО за землю дома снесены заводы имущество украденное Россией но плати украина,.такие же иски есть по недвижимости и имущество в Крыму мол украина им должна и баста... остальное частные дела криминал исполнение решений судов избирательное право и гражданские споры....
  • Наталья Киенко
    Мне родня из оккупированного Донецка при кратковременной встрече поведала, что гонцы, похоже, от мертвечука с портновым свободно там шастают и предлагают юридическое сопровождение исков к Украине в ЕСПЧ. За "небольшие комиссионные"!
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