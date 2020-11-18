Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ. Дані, які вони проаналізували, включають витрати до 25 жовтня. У зв'язку з другим туром виборів мера витрати можуть ще зрости.
Загальна сума витрат всіх сторінок, які Facebook позначає як суспільно-політичні, з початку року була понад 6,6 млн доларів (майже 178 млн грн).
Рекламу поширювали на 4,5 тис. сторінок в Facebook і Instagram.
Сторінки, які платили за чисто політичну рекламу за і проти партій / кандидатів, вклали в поширення повідомлень щонайменше 5,7 млн доларів (близько 154 млн гривень).
Сторінка "Політична партія "За Майбутнє" очолює топ з видатків - з серпня по жовтень витрачено майже $ 170 тис.
Партія "Слуга народу" займає перше місце за сукупними витратами різних сторінок цієї політичної сили або кандидатів від неї - $ 880 тис.