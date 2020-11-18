Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Найбільше на рекламу витратили "Слуга народу" і "За майбутнє". Крім прямої реклами, політики вкладалися в "чорну рекламу" проти конкурентів і розміщення своїх матеріалів на сторінках з нейтральними назвами, що в звітах відбито.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ. Дані, які вони проаналізували, включають витрати до 25 жовтня. У зв'язку з другим туром виборів мера витрати можуть ще зрости.

Загальна сума витрат всіх сторінок, які Facebook позначає як суспільно-політичні, з початку року була понад 6,6 млн доларів (майже 178 млн грн).

Рекламу поширювали на 4,5 тис. сторінок в Facebook і Instagram.

Сторінки, які платили за чисто політичну рекламу за і проти партій / кандидатів, вклали в поширення повідомлень щонайменше 5,7 млн ​​доларів (близько 154 млн гривень).

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Сторінка "Політична партія "За Майбутнє" очолює топ з видатків - з серпня по жовтень витрачено майже $ 170 тис.

Партія "Слуга народу" займає перше місце за сукупними витратами різних сторінок цієї політичної сили або кандидатів від неї - $ 880 тис.