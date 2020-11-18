Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський у День сержанта Збройних сил України зазначив, що сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів і зразком у виконанні поставлених завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йдеться в привітанні глави держави з нагоди Дня сержанта ЗСУ.

"Як беззаперечні лідери солдатських колективів ви відіграєте одну з ключових ролей у підготовці воїнів та управлінні ними на полі бою завжди керуючись гаслом: "Слідуй за мною — роби, як я". Захищаючи українську землю від російського агресора на Сході нашої держави, українські сержанти щоденно демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом й умілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у житті військових колективів. У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять", - йдеться в привітанні президента.

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Зеленський висловив подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності країни.

"Дякую сержантам та старшинам, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги. Слава сержантському корпусу Збройних Сил України! Слава Україні!", - зазначив він.