Новини

Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити

25 93176
Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити
Колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що пішов з поста радника глави ОП Андрія Єрмака через неможливість побороти корупцію на митниці і в податковій.

Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Заяву про відставку подав я. Кейс основний, з яким лишився в Офісі Президента, - це боротьба зі схемами в податковій і на митній службі. Калейдоскоп кадрових призначень, який ми маємо: чотири керівники за 10 місяців на митниці створили умови, в яких кожний митний контрабандист живе як останній день. Проводяться схеми, які ще рік тому навіть би побоялися робити", - сказав Уманський.

За його словами, нового очільника митниці майже місяць не пускали до виконання обов'зків, "що також багато про що говорить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід. ДОКУМЕНТ

"Ці пів року кейс провалився. Можливо, лише певні правоохоронці стали непристойно багатші. Тому я подав заяву (на звільнення. - Ред.), - сказав він.

Також, за словами Уманського, Україна втратила довіру МВФ.

"І до того часу, поки ми не виконаємо свої зобов'язання і вимоги - очікувати на наступний транш є недоцільним", - уточнив він.

Також читайте: Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Так то, что так будет было сразу понятно нормальным людям. Достаточно было посмотреть на две эти хари, что бы всё было ясно.
    Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 5417Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 1458
  • Старый зольдат
    Смотрел, и даже СРАВНИВАЛ. Сравните и вы.
    Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 1162 Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2982Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 4067Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2611
  • Zelya Vsyo
    Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 8324
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини