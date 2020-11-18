Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити
Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Заяву про відставку подав я. Кейс основний, з яким лишився в Офісі Президента, - це боротьба зі схемами в податковій і на митній службі. Калейдоскоп кадрових призначень, який ми маємо: чотири керівники за 10 місяців на митниці створили умови, в яких кожний митний контрабандист живе як останній день. Проводяться схеми, які ще рік тому навіть би побоялися робити", - сказав Уманський.
За його словами, нового очільника митниці майже місяць не пускали до виконання обов'зків, "що також багато про що говорить".
"Ці пів року кейс провалився. Можливо, лише певні правоохоронці стали непристойно багатші. Тому я подав заяву (на звільнення. - Ред.), - сказав він.
Також, за словами Уманського, Україна втратила довіру МВФ.
"І до того часу, поки ми не виконаємо свої зобов'язання і вимоги - очікувати на наступний транш є недоцільним", - уточнив він.