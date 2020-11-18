Завершені і близькі до завершення роботи на 3900 км доріг із запланованих на цей рік 4200 км, - глава Укравтодору Кубраков

За 2020 рік були досягнуті безпрецедентні успіхи в сфері створення інфраструктури, заявив глава Укравтодору Олександр Кубраков, підсумовуючи результати першого року роботи.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчяться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття. Результати нашої роботи дуже помітні цього року, їх не вдасться заховати, і сказати що це було побудовано у минулі роки – це все побудовано/добудовано у 2020 році. Більше, ніж у будь-який інший рік за весь період Незалежності", - заявив Кубраков.

Роботи ведуться у всіх без винятку областях. Низка ключових трас ремонтується одночасно відразу в декількох регіонах. "Чимало доріг, які ремонтуємо, оновлюються одразу в кількох областях, приміром: Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, M-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, М-03 Київ – Харків – Довжанський. Зшиваємо Україну", - підкреслив Кубраков.

На цей момент близькі до завершення або вже завершені роботи на 3900 км доріг із запланованих на цей рік 4200 км.

Також у межах "Великого будівництва" була запущена Національна програма відновлення мостів. За словами Кубракова, за цей рік було введено в експлуатацію 78 мостів і шляхопроводів, включно з кількома мостами-довгобудами. Також були відновлені мости в Донецькій області, які були зруйновані в результаті бойових дій.

"Ключовий проєкт 2020 року – Запорізький міст. Навесні підписали договір з підрядником – компанією ОНУР і до кінця року відкриємо рух мостом через річку Старий Дніпро з Хортиці до Бабурки. Повністю роботи будуть завершені за 2 роки, а не 4, як це було передбачено контрактом. Пришвидшення забезпечується паралельним проведенням робіт на двох мостах, 500 спеціалістами, які будують і вдень, і вночі", - повідомляє пресслужба.

Крім цього, за останній рік були істотно збільшені масштаби незалежного технічного нагляду на об'єктах. "1 400 км доріг, тобто на кожному третьому кілометрі "Великого будівництва", працюють консультанти незалежного технагляду. Флагманські проєкти – австрійський технагляд на Запорізькому мості та будівництво бетонної дороги Н-31 у Полтавській області", - зауважили в Укравтодорі.

За цей рік також були змінені принципи проведення тендерних процедур, спрямованих на збільшення кількості учасників тендерів і зменшення неконкурентних процедур, зазначив Кубраков.